В Курске управкомпания нанимала дворников без записи в трудовой

СЕГОДНЯ 17:15 2019-03-12T17:15:12+03:00

Долг по зарплате сотрудникам ЖКХ погасили после обращения в суд

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В прокуратуру Железнодорожного округа Курска обратились работники управляющей компании с жалобой на нарушение их трудовых прав.

С апреля по июль 2018 года эти люди работали дворниками в одной из управляющих компаний без заключения трудовых договоров. В их трудовых книжках не было записей о приеме на работу, заработная плата в полном объеме не выплачивалась.

Прокурор округа направил в суд исковые заявления с требованием установить факт трудовых отношений и внести соответствующие записи в трудовые книжки работников. Во время рассмотрения гражданских дел работодатель выполнил требования прокурора добровольно.

После вмешательства прокуратуры задолженность по оплате труда в 30 тысяч рублей полностью погашена. Руководитель управляющей организации отчислил также взносы на обязательные виды страхования.

На основании постановления прокурора округа сотрудник управляющей компании, по вине которого допущены нарушения, оштрафован.

В 2018 году аналогичные нарушения были устранены по требованиям прокуроров Обоянского и Тимского районов, а также прокурором Центрального административного округа Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU