2019-03-12T12:00:47+03:00
Звезды

В Курской области создали «Событийный календарь»

В нем опубликованы самые яркие и массовые события
Яна ШЕЛЕСТ
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Коренская ярмарка - одно из самых значимых событий в областиКоренская ярмарка - одно из самых значимых событий в областиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области создали «Событийный календарь Соловьиного края России – 2019», сообщили в региональной администрации. В нем опубликованы самые яркие и массовые мероприятия, которые пройдут в области в 2019 году.

Самые посещаемые и популярные события региона: Курская Коренская ярмарка, Среднерусский экономический форум, музыкальный фестиваль «Джазовая провинция» и фестиваль авторской песни «Соловьиная трель».

В календарь можно заглянуть по ссылке: http://www.gokursk.ru/guide/types-tourism/event-tourism.

ИСТОЧНИК KP.RU

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