В Курской области создали «Событийный календарь»
В нем опубликованы самые яркие и массовые события
Коренская ярмарка - одно из самых значимых событий в областиФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:
В Курской области создали «Событийный календарь Соловьиного края России – 2019», сообщили в региональной администрации. В нем опубликованы самые яркие и массовые мероприятия, которые пройдут в области в 2019 году.
Самые посещаемые и популярные события региона: Курская Коренская ярмарка, Среднерусский экономический форум, музыкальный фестиваль «Джазовая провинция» и фестиваль авторской песни «Соловьиная трель».
В календарь можно заглянуть по ссылке: http://www.gokursk.ru/guide/types-tourism/event-tourism.
ИСТОЧНИК KP.RU