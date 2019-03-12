Под Курском сгорел жилой дом

СЕГОДНЯ 08:17 2019-03-12T08:17:20+03:00

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В 23:45 11 марта на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит жилой дом в селе Сковороднево Хомутовского района.

Пожарные прибыли на место ЧП в 00:05 и приступили к ликвидации пожара, сказали в МЧС. Загорание локализовано в 00:09, ликвидировано в 00:13. Пострадавших нет.

В результате пожара в жилом деревянном одноэтажном доме размером 12 на 6 метров повреждено деревянное потолочное перекрытие на площади два "квадрата", в комнате повреждены мебель и вещи.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU