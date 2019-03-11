2019-03-11T18:47:24+03:00
Здоровье

В Курске заболеваемость гриппом ниже порогового уровня

Но в детских коллективах вводят ограничительные мероприятия
Ольга ТРУШКИНА
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В детских коллективах введены ограничительные мероприятияВ детских коллективах введены ограничительные мероприятияФото: Из архива "КП"
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Управление Роспотребнадзора по Курской области сообщает, что еженедельно проводит мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ. По итогам прошедшей недели, с 4 по 10 марта заболеваемость по области в целом осталась ниже порогового уровня на 45 %. Однако на прошлой неделе в трех классах области были введены ограничительные мероприятия. В Роспотребнадзоре рекомендуют обращаться за медицинской помощью при первых симптомах заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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