В Курске заболеваемость гриппом ниже порогового уровня

СЕГОДНЯ 18:47 2019-03-11T18:47:24+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Курской области сообщает, что еженедельно проводит мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ. По итогам прошедшей недели, с 4 по 10 марта заболеваемость по области в целом осталась ниже порогового уровня на 45 %. Однако на прошлой неделе в трех классах области были введены ограничительные мероприятия. В Роспотребнадзоре рекомендуют обращаться за медицинской помощью при первых симптомах заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU