В Курской области продавали по объявлению анаболики
Прокуратура обнаружила семь интернет-сайтов, которые предлагали желающим купить анаболические стероиды, содержащие в своем составе сильнодействующее вещество метандиенон, за распространение которого предусмотрена уголовная ответственность по ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ). Эти сайты содержали информацию о том, как оформить заказ, о цене реализуемой продукции, порядке доставки и были в свободном доступе для неограниченного круга лиц, отметили в ведомстве.
Железногорский межрайонный прокурор направил в суд административные иски, в которых поставил вопрос о признании этой информации запрещенной к распространению в Российской Федерации.
Требования прокурора суд полностью удовлетворил.
ИСТОЧНИК KP.RU