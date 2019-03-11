В Курской области продавали по объявлению анаболики

СЕГОДНЯ 15:45 2019-03-11T15:45:00+03:00

Объявления о продаже запрещенных веществ были размещены в интернет Фото: Из архива КП.

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Прокуратура обнаружила семь интернет-сайтов, которые предлагали желающим купить анаболические стероиды, содержащие в своем составе сильнодействующее вещество метандиенон, за распространение которого предусмотрена уголовная ответственность по ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ). Эти сайты содержали информацию о том, как оформить заказ, о цене реализуемой продукции, порядке доставки и были в свободном доступе для неограниченного круга лиц, отметили в ведомстве.

Железногорский межрайонный прокурор направил в суд административные иски, в которых поставил вопрос о признании этой информации запрещенной к распространению в Российской Федерации.

Требования прокурора суд полностью удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU