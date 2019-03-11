Курская мошенница выманила у матери наркодилера пять миллионов

СЕГОДНЯ 15:06 2019-03-11T15:06:35+03:00

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44-летняя жительница Курского района, представившись сотрудником правоохранительного органа, предложила знакомой оказать помощь по уголовному делу в отношении ее сына, обвиняемого в сбыте крупной партии наркотиков. Она гарантировала, что молодой человек избежит ареста.

В течение полугода женщина передала мошеннице около пяти миллионов рублей. Когда уголовное дело в отношении сына передали в суд и вынесли обвинительный приговор, злоумышленница перестала выходить на связь.

Потерпевшая написала заявление в полицию. В дальнейшем был установлен еще один факт «оказания» обвиняемой юридической помощи по доказыванию невиновности сына в совершенном преступлении еще одной жительницы Курска. За эти действия злоумышленница получила почти полтора миллиона рублей.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ — «Мошенничество». Обвиняемую посадили под домашний арест. Сейчас расследование уголовное дело завершено и передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU