2019-03-11T14:02:10+03:00
Общество

Курские спасатели предупреждают о сильном ветре

Также в области ожидается снегопад
Яна ШЕЛЕСТ
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Ветер западный 8-13, ночью местами порывы до 19 м/сВетер западный 8-13, ночью местами порывы до 19 м/сФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С вечера 11 марта и на протяжении суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный снег. Днем местами небольшой снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный 8-13, ночью местами порывы до 19 м/с. Температура в ночное время суток составит 0…-5 ºС, днем 0…+5 ºС.

Спасатели напоминают курянам о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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