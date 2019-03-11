В Курске пьяный водитель «Инфинити» врезался в «Мерседес»

СЕГОДНЯ 12:46 2019-03-11T12:46:41+03:00

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9 марта около половина второго ночи 21-летний пьяный водитель автомобиля «Инфинити» двигался со стороны улицы Карла Маркса в сторону проспекта Дериглазова в Курске. Не справившись с управлением, он врезался в припаркованный на краю дороги «Мерседес».

В результате ДТП ранения различной степени тяжести получили 23-летняя и 26-летняя пассажирки «Инфинити, а также 20-летний пассажир, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU