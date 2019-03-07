Под Курском «КамАЗ» столкнулся с поездом
ДТП произошло во Льговском районе
В ДТП никто не пострадалФото: УМВД России по Курской области.
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7 марта примерно в 11.14 на станции Шерекино Льговского района, по предварительным данным, водитель «КамАза» выехал на рельсы на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с маневренным поездом.
В результате ДТП никто не пострадал. Движение по данной ветке временно приостановили. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП, сообщили в УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU