Под Курском «КамАЗ» столкнулся с поездом

СЕГОДНЯ 15:17 2019-03-07T15:17:47+03:00

В ДТП никто не пострадал Фото: УМВД России по Курской области.

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7 марта примерно в 11.14 на станции Шерекино Льговского района, по предварительным данным, водитель «КамАза» выехал на рельсы на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с маневренным поездом.

В результате ДТП никто не пострадал. Движение по данной ветке временно приостановили. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП, сообщили в УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU