Курское предприятие накажут за задержку зарплаты

СЕГОДНЯ 08:43 2019-03-07T08:43:55+03:00

Сотрудники обратились в прокуратуру с жалобой Фото: Из архива КП.

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Прокуратура Октябрьского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в АО «Октябрьское дорожно-эксплуотационное предприятие».

Организация нарушила сроки выплаты заработной платы. Образовалась задолженность в сумме 1,304 миллионов рублей, сказали в прокуратуре. Положенное вознаграждение за январь 93 работника получили только 26 февраля.

Прокурор района внес руководителю предприятия представление, в котором потребовал не допускать нарушений трудового законодательства, а также рассмотреть вопрос о привлечении допустивших их лиц к установленной законом ответственности.

Кроме того прокурор вынес против генерального директора АО «Октябрьское ДЭП» постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которое передано на рассмотрение в Государственную инспекцию труда Курской области.

Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU