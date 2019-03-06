2019-03-06T15:25:38+03:00
Деловой Курск

Перерасчет за тепло курянам пообещали сделать до 26 марта

Свои деньги назад жители региона получат лишь в конце месяца
Ольга ДАНИЛОВА
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С курян взяли лишнее за теплоС курян взяли лишнее за теплоФото: Светлана ВОЛКОВА
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Перерасчет за теплоснабжение должен быть сделан до 26 марта. Такое предписание Курскому филиалу ПАО «Квадра» выдал областной комитет по тарифам и ценам. Сейчас теплоснабжающая организация готовит мартовские квитанции с перерасчетом платежей потребителей за декабрьские дни, вошедшие в расчетный период января.

После того, как в начале года куряне получили квитанции с резко возросшими начислениями за тепло, специалисты госжилинспекции, комитета по тарифам и ценам совместно с «Квадрой» выборочно обследовали 183 дома из тех 900, в которых произошел резкий скачок начислений. Были выявлены нарушения.

– Сегодня я созванивался с генеральным директором ПАО «Квадра» Семеном Сазоновым. Он подтвердил, что все перерасчеты будут сделаны, – подчеркнул заместитель губернатора Алексей Смирнов на встрече с журналистами.

Управляющий директор курского филиала Александр Воронин также пообещал, что свои обязательства компания выполнит стопроцентно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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