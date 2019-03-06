В Курске сотрудницы полиции соревновались в меткой стрельбе

СЕГОДНЯ 14:25 2019-03-06T14:25:25+03:00

Самым метким стрелком оказалась инспектор по делам несовершеннолетних из Фатежа

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В преддверии Международного женского дня 8 Марта в стрелковом тире спорткомплекса «Динамо» прошли соревнования среди женщин-сотрудниц курской полиции.

В турнире приняли участие 32 команды (72 сотрудницы) из всех городских и районных подразделений региональной полиции.

Стрельбы проводятся ежегодно и в очередной раз показали, что прекрасная половина областного Управления МВД наравне с коллегами мужчинами способна на высоком уровне обеспечить безопасность жителей курского региона, отметили в УМВД региона.

В командном первенстве отличились сотрудницы МО МВД России «Фатежский» и заняли первое командное место, второе место в упорной борьбе завоевала команда УГИБДД. Третье командное место - у сотрудниц Следственного Управления.

В личном первенстве места распределились следующим образом:

Первое место заняла майор полиции Татьяна Пасевина инспектор группы по делам несовершеннолетних МО МВД России Фатежский

Второе место - майор полиции Татьяна Никитина старший инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Курской области.

Третье место – капитан внутренней службы Людмила Попова инспектор-руководитель группы делопроизводства и режима МО МВД России «Фатежский».

ИСТОЧНИК KP.RU