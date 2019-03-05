В Курске осудили мошенников, которые обманывали страховщиков

5 Март 19:34 2019-03-05T19:34:22+03:00

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Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу против трех жителей Курска. Они признаны виновными в мошенничестве в сфере страхования.

Как установлено в суде, члены группы через Интернет покупали автомобили, которые имели повреждения после аварий, но не числились в соответствующей базе ГИБДД. Затем соучастники инсценировали дорожно-транспортное происшествие с участием этих автомобилей, а после его оформления и проведения экспертиз по установлению размера ущерба представляли необходимые документы в страховые компании для получения выплат, рассказали в прокуратуре.

Общая сумма незаконно полученных денежных средств, якобы для проведения восстановительного ремонта, составила 281 тысячу рублей.

Факт фальсификации был установлен одной из страховых компаний после проведения экспертизы.

По приговору суда двум подсудимым дали по году колонии-поселения каждому. Третьему - штраф в 70 тысяч рублей.

С них взыскали также сумму причиненного страховой компании ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU