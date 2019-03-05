Волонтеры 8 Марта подарят курянкам цветы

5 Март 18:42 2019-03-05T18:42:23+03:00

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В Международный женский день в Курской области пройдет всероссийская акция «Вам, любимые!». В этот день волонтеры подарят цветы женщинам и девушкам на главных улицах и площадях города, в местах отдыха, на рабочих местах.

В Курске акция стартует 8 марта в 11:00 и пройдет в следующих форматах:

- на Театральной площади Курска будет организована фотозона, где женщинам, девушкам будет предложено сделать памятную фотографию с цветами;

- на площади ТРЦ «МегаГринн» и ТРЦ «Манеж» добровольцы поздравят прекрасную половину человечества с Международным женским днем и подарят цветы.

В рамках акции волонтеры Курска посетят и поздравят с праздником сотрудников областного Дома ребенка и Курского дома-интерната ветеранов войны и труда. Не будут забыты и женщины необычных профессий, среди которых женщины-водители трамваев, троллейбусов, дорожные службы.

Кроме того, волонтеры будут рассказывать об онлайн-акции, призывая мужчин к ней присоединиться. Условия участия просты: необходимо выложить в социальную сеть Instagram поздравления с хештегом #ВамЛюбимые.

ИСТОЧНИК KP.RU