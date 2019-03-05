Юные курские футболисты вернулись с наградами из Минска

СЕГОДНЯ 11:39 2019-03-05T11:39:10+03:00

В столице Беларуси прошел международный турнир по футболу "Наше будущее 2019"

Изменить размер текста: A A

Триумфом курских команд завершился международный турнир по футболу "Наше будущее 2019" в Минске.

144 команды из семи стран разыграли 55 наград в нескольких возрастных категориях. В турнире среди футболистов 2011 года рождения принимали участие воспитанники "Детско-юношеской спортивной школы №4" Курска.

Под руководством тренера Андрея Елисеева, ребята провели восемь игр и во всех одержали победу! Еще одна команда "ДЮСШ №4", завоевала бронзовые медали соревнований.

Юные куряне получили и специальные награды: Елфимов Кирилл - "Лучший игрок турнира", Резюков Алексей - "Лучший бомбардир турнира". Их также включили в символическую сборную турнира

ИСТОЧНИК KP.RU