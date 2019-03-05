В Курске завершил свою работу «Сталкер»

СЕГОДНЯ 09:06 2019-03-05T09:06:37+03:00

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В регионе прошли кинопоказы лент-призеров XXIV международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». Их посмотрело более двух тысяч курян.

Кинофестиваль проводится гильдией кинорежиссеров России при поддержке Фонда Президентских грантов.

В этом году география выездных показов охватила всего пять регионов, среди которых посчастливилось оказаться и нашему. Курская программа состояла из художественных и документальных фильмов на двух основных площадках – ЦД «Юность» и ЦД «Ассоль». Курский кинофонд предложил увеличить число показов за счет пяти дополнительных залов, добавив малую сцену драматического театра им. А.С. Пушкина, галерею им. А.А. Дейнеки, академию государственной и муниципальной службы, арт-пространство и даже один популярный бар, и эта идея камерности очень понравилась руководству «Сталкера».

Выездные киносеансы прошли также в двух районных цифровых кинотеатрах, оборудованных по программе Фонда кино в конце 2018 года: «Неон» в городе Курчатов и «Юбилейный» в поселке Медвенка.

Последний фильм был представлен на закрытии благотворительной акции кинофестивля в КТЦ «Звездный» 1 марта, в зале которого не было свободных мест – настолько популярным оказался «Сталкер» в этом году после своего четырехлетнего перерыва.

– Мы не прощаемся с фестивалем, а только ставим его на паузу, чтобы включить в следующем году, – подчеркнул директор Курского кинофонда Андрей Немиров.

ИСТОЧНИК KP.RU