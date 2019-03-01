На кинофестивале в Курске показали фильм с «запретными» эпизодами

СЕГОДНЯ 15:34 2019-03-01T15:35:49+03:00

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Одним из открытий Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер», который проходит в Курске, стала картина Эллины Суни «Мой лучший друг». Как определила ее жанр сама режиссер – «фильм снят в советском стиле». Тут и антураж, и типажи 70-х.

В картине показан СССР времен «расцвета социализма». Главные герои фильма – экс-студенты, ныне – перспективные инженеры, для которых работа выходит на первый план и… казахская девушка «легкой профессии», которая половину фильма в кадре беззастенчиво курит траву, называя ее «тюркский табак». Как говорит без купюр героиня картины, «свою работу нужно любить, иначе это б…во». Фраза эта – кредо главных героев о «советском прошлом», описанном без прикрас – с мордобоем и пьянками в студенческом общежитии, со стукачеством и протекциями на работе…

Фильм показали в рамках фестиваля "Сталкер"Фото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Впрочем, фильм не об этом. Как говорит сама режиссер Эллина Суни, фильм о любви. О том, что настоящий друг - это почти что брат, а любить способна и та, которую все вокруг считают проституткой.

Сюжетные линии фильма развиваются в двух временных плоскостях – студенческие годы и «время настоящее», где герои, почти что состоявшиеся люди, вынуждены делать свой жизненный выбор. Причем, годы социализма параллельно показаны на примере жизни в казахском ауле, где протекает основное действие фильма и в среднерусском городе Брянске.

Режиссер ответила на вопросы зрителей после показа картиныФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Зрителям старшего поколения картина напомнила времена СССР, для молодежи где-то стала откровением. Но, как отметила сама Эллина Суни, она старалась показать реальную картинку, невзирая ни на какие стереотипы, «даже если фильм и не покажут на ТВ».

Творческий вечер режиссера Элины Суни в Курске.

ИСТОЧНИК KP.RU