2019-02-20T17:35:51+03:00
Здоровье

Курянки смогут пройти обследование на маммографе

21 февраля оборудование установят на площади перед цирком
Яна ШЕЛЕСТ
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Пройти обследование могут все желающиеПройти обследование могут все желающиеФото: Из архива "КП"
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21 февраля в Курске пройдет форум Всероссийского общественного движения «Матери России», посвященный женскому здоровью и профилактике онкологии. В нем примут участие руководители отделений движения, врачи-онкологи и маммологи из регионов ЦФО. Открытие форума состоится в 12.30 в большом зале центра «Свиридовский».

К форуму приурочена акция «Розовая ленточка» – символ борьбы с раком груди. Во время акции все желающие женщины смогут пройти бесплатное обследование на новом передвижном маммографе. Он будет расположен в Курске перед зданием цирка с 9.00 до 20.00.

В этот же день врио губернатора Роман Старовойт встретится с президиумом движения «Матери России». Здесь же будут работать выставки, организованные областным онкологическим диспансером, областным Центром медицинской профилактики, областным перинатальным центром, Центром здоровья Курской городской больницы № 3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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