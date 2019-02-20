Михаил Шуфутинский приедет в Курск

СЕГОДНЯ 16:16 2019-02-20T16:16:24+03:00

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Песни Михаила Шуфутинского любимы слушателями всей страны. Его лирические композиции «Ночной гость», «Третье сентября», «Душа болит», «Дядя Паша», «Пальма де Майорка» и многие другие звучат в эфирах радиостанций, их поют в ресторанах, они раздаются из окон автомобилей…

Шуфутинский любит своих слушателей, и публика отвечает ему взаимностью, раскупая билеты и устраивая замечательный прием популярному шансонье. Михаил Шуфутинский не боится экспериментов в своём творчестве, но в последние годы он вернулся к классическому шансону, который звучит на его альбомах «Москва-Владивосток», «Наколочка», «Соло», «Love story»…

На концерте прозвучат как самые старые песни, из ранних альбомов, так и новые. Это «Марджанджа» и «Обожаю», «Сингарелла» и «Одесса», «Сгорая плачут свечи» и «Левый берег Дона», а также многие другие. Вы услышите песни, вошедшие в «золотой фонд» российского и международного шансона.

Концерт Михаила Шуфутинского пройдет в сопровождении оркестра и с участием танцевальной шоу-группы «Атаман».

20 марта в 19:00, МегаГринн

Билеты: 1500-4000 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU