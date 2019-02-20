2019-02-20T14:36:46+03:00
Общество

В Курской области почта будет работать 23 февраля и 8 марта

На праздники будут открыты 28 отделений
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе будут открыты некоторые отделения почты и в выходные дниВ регионе будут открыты некоторые отделения почты и в выходные дниФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курской области 28 отделений Почты будут работать 23 февраля и 8 марта.

В пятницу 22 февраля и в четверг 7 марта почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

23 февраля и 8 марта будут открыты 28 отделений почтовой связи. 23 февраля они будут работать по графику субботы, а 8 марта - по графику пятницы, сказали в ведомстве.

Для остальных отделений эти дни будут выходными. А 24 февраля и 9 марта отделения Почты России будут оказывать услуги по установленному режиму работы.

Кстати, пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

ИСТОЧНИК KP.RU

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