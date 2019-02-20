2019-02-20T13:56:48+03:00
Деловой Курск

Куряне держат в банках более 116 миллиардов рублей

За год накопления увеличились на 10 миллиардов
Светлана ВОЛКОВА
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Общая сумма сбережений выглядит внушительноОбщая сумма сбережений выглядит внушительноФото: Из архива КП.
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Общая сумма вкладов жителей Курской области на начало года - более 116 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года этот показатель увеличился почти на 10 млрд рублей, сообщает отделение Курск ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. При этом вклады в рублях по-прежнему остаются наиболее привлекательными для жителей региона. Средства на счетах индивидуальных предпринимателей региона составили порядка 3,9 млрд рублей.

Федеральное законодательство предусматривает возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай. Оно выплачивается вкладчику в размере 100% суммы вкладов, но не более 1,4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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