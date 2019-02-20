В Курск привезут выставку трофеев, захваченных у боевиков в Сирии

СЕГОДНЯ 11:51 2019-02-20T11:51:20+03:00

Выставка проедет через десятки российских городов Фото: из открытых источников

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Жители 61 города России смогут посетить выставку трофеев, захваченных у боевиков в Сирии, которую организуют в специальном поезде Москва - Владивосток.

Уникальная выставка военных трофеев, захваченных у боевиков в Сирии, которые сейчас размещены в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил "Патриот", станут экспонатами передвижной экспозиции.

Оружие, технику, боеприпасы погрузят на специальный поезд, который отправится в путь по российским городам. Поезд военно-патриотической акции "Сирийский перелом" посетит почти все крупные города России от Москвы до Владивостока и обратно, всего 61 населенный пункт.

Работу передвижной выставки планируется открыть торжественным митингом 23 февраля в Москве (на Казанском вокзале) и завершить 8 мая 2019 года.

Прибытие железнодорожного состава с передвижной выставкой "Сирийский Перелом"на станцию КУРСК с проведением митинга и показом экспозиции запланировано на 25 февраля. Ориентировочное время прибытия поезда в 14.40, отправление в 16.30.

ИСТОЧНИК KP.RU