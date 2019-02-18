2019-02-18T12:35:25+03:00
Происшествия

В Курской области за кражу кур завели уголовное дело

Жителю села грозит до пяти лет колонии
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянин не думал, что дело примет уголовный оборотКурянин не думал, что дело примет уголовный оборотФото: Из архива КП.
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В дежурную часть МО МВД России «Железногорский» с заявлением о краже обратилась жительница Железногорского района. Она сообщила, что утром обнаружила сломанным замок на сарае и пропажу восьми кур и одного петуха. Сумма ущерба составила около 3000 рублей, уточнили в полиции.

По «горячим следам» сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 54-летний односельчанин, ранее уже попадавший в поле зрения полиции. Мужчину доставили в территориальный орган внутренних дел, где он во всем сознался. Похищенную живность изъяли и вернули хозяйке. Со слов задержанного, он проник в хозяйственную постройку, сорвав замок металлическим уголком, а домашнюю птицу украл, чтобы потом обменять на спиртное.

Против селянина завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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