2019-02-15T11:55:38+03:00
Политика

Курская область подписала соглашения о сотрудничестве с Липецкой и Тульской

Также достигнута договоренность о строительстве в регионе комплекса по глубокой переработке масличных культур
Ольга ДАНИЛОВА
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Соглашения подписаны в СочиСоглашения подписаны в СочиФото: предоставлено пресс-службой
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Администрация Курской области подписала соглашения о сотрудничестве с Липецкой и Тульской областями. Оба документа предусматривают взаимодействие по самому широкому кругу вопросов, в том числе в области экономики, привлечения инвестиций, промышленного и агропромышленного производства, торговли, предпринимательской и научной деятельности, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта, туризма, молодежной политики, сообщили в администрации региона.

Также в Сочи подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Курской области и ООО УК «Содружество». Инвестор планирует реализовать на территории региона в ближайшие три года крупный проект по строительству производственного комплекса по глубокой переработке масличных культур мощностью 1 млн тонн в год, в том числе соевых бобов – 500 тыс тонн в год. Сумма инвестиций составит 20 млрд рублей. В текущем году инвестор направит на реализацию проекта 5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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