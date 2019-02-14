Пьяный курянин без прав угнал автомобиль

СЕГОДНЯ 16:58 2019-02-14T17:23:11+03:00

Мужчина решил доехать на нем до Курска

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29-летний житель Октябрьского района ночью возвращался пьяный от гостей. Неожиданно он передумал идти домой, а решил съездить в Курск. На соседней улице мужчина заметил автомобиль ВАЗ, принадлежащий пенсионеру.

Курянин взломал его, сел за руль и поехал к центральной улице района. Водителя, грубо нарушающего правила, увидели сотрудники дорожно-патрульной службы до выезда на трассу. Полицейские остановили мужчину.

В ходе проверки выяснилось, что у злоумышленника нет водительских прав, да и хозяином автомобиля является другой человек. Машину быстро вернули законному владельцу, который даже не заметил ее отсутствия.

Оказалось, что угонщик был ранее уже судим за кражу. Сейчас проводится проверка, после которой будет возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU