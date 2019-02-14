2019-02-14T14:52:21+03:00
Происшествия

Пьяный курянин ударил сотрудника полиции

Теперь мужчина идет под суд
Яна ШЕЛЕСТ
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Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в судУголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд
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30 ноября 2018 года утром 41-летний житель Фатежского района в пьяном виде находился в дежурной части МО МВД России «Фатежский», куда его доставили за совершение административного правонарушения.

Мужчину попросили пройти в спецпомещение для содержания задержанных лиц, но он в ответ на это ударил кулаком полицейского в челюсть. В отношении курянина возбудили головное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти».

Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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