Курян приглашают в "Кино в театре"

СЕГОДНЯ 11:24 2019-02-14T11:24:16+03:00

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17 февраля в 13.00 в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках проекта «Кино в театре» пройдет показ мультфильма «Принцесса и дракон» (6+). Это российская семейная анимационная фэнтези-лента от создателей мультсериала «Маша и Медведь». Главную героиню озвучила певица, актриса и телеведущая Ани Лорак. На работу над мультфильмом ушло более тысячи дней, и это определено его сложностью: 50 персонажей и 20 уникальных локаций.

Принцесса Варвара находит в библиотеке замка магическую книгу и с ее помощью оказывается в волшебной стране, где встречает фантастических животных, веселых гномов и настоящего дракона. Дело за малым — волшебную страну спасти, да домой вернуться к завтраку.

Перед киносеансом в фойе драматического театра «Курский кинофонд» организует тематическое мероприятие «Мир, полный чудес!»: подвижные игры с аниматором и занимательные мастер-классы от педагогов Центра детского творчества. Выставку авторских кукол представит Татьяна Неверович. Экспонаты ее выставки обладают своей энергетикой и удивляют полетом фантазии автора. Также зрителей ждет тематическая книжная выставка детской литературы от областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева.

Перед фильмом на экране ребята увидят короткий мультфильм о страшном, но жутко симпатичном Страшилище–Хорошилище. Это работа студии «Союзмультфильм» 2017 года по мотивам сказки Алексея Лисаченко, - молодого писателя из Екатеринбурга. Кандидат юридических наук, доцент, он придумывает короткие стишки и сказки для своих дочек, а совсем недавно стал их записывать. Теперь автор - лауреат многочисленных литературных премий, его называют продолжателем лучших писательских традиций Николая Носова и Виктора Драгунского, только его герои – современные дети и их родители.

Начало предсеансового мероприятия в 12.30. Билеты стоимостью 50 рублей в кассах Драмтеатра и Филармонии. Принимаются групповые заявки на льготных условиях. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.

ИСТОЧНИК KP.RU