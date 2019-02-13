Курский предприниматель в колбасном цехе развел антисанитарию

13 Февр. 15:05 2019-02-13T15:05:27+03:00

Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей

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Инспекторы регионального Россельхознадзора провели внеплановую проверку в отношении индивидуального предпринимателя, который занимается производством колбасных изделий и мясных деликатесов.

Осматривая цех, они выявили грубые нарушения требований технического регламента «О безопасности пищевой продукции». На стенах цеха висела паутина, на облицовочной плитке имелись трещины и сколы, что мешает качественному проведению мойки и дезинфекции.

Эти нарушения могут нанести вред здоровью и жизни граждан. Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности, оштрафовав его на 30 тысяч рублей. Также мужчине выдали предписание об устранении выявленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU