2019-02-13T12:47:52+03:00
Звезды

В Курске пройдет акция «Счастливый час»

Читатели смогут получить в подарок книгу
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне смогут получить в подарок книги в библиотекеКуряне смогут получить в подарок книги в библиотекеФото: Из архива КП.
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В Курской областной библиотеке имени Николая Асеева стартовала увлекательная акция «Счастливый час». У пользователей появился уникальный шанс получить в подарок книгу. Если вы придете в библиотеку в понедельник с 11:00 до 12:00, вас будут ждать книги русских и зарубежных классиков: Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Теодора Драйзера, Андре Моруа, Виктора Гюго и других авторов. Во вторник с 15:00 до 16:00 приглашаются любители исторических и приключенческих романов, те, кто готов отправиться в путешествия по миру с литературными героями Ж. Верна, К. Бадигина, Дж. Свифта.

В среду с 17:00 до 18:00 ждет приятный сюрприз тех, кто готов подключиться к расследованию детективных историй, почувствовать себя в команде таких известных сыщиков, как Э. Пуаро, Ш. Холмс, Ж. Мегрэ, мисс Марпл. Четверг с 18:00 до 19:00 – это время для тех, кто любит поэзию и романтические истории, книги Ш. Бронте, Д. Деверо, В. Токаревой.

Так что каждый читатель может выбрать тот день и час, когда удача будет на его стороне и он получит в подарок интересную книгу.

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Курская областная библиотека имени Николая Асеева

Ул. Ленина, 49

18 февраля в 11.00, 19 февраля в 15.00, 13 февраля в 17.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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