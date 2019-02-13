2019-02-13T09:22:50+03:00
Происшествия

Ночью под Курском сгорел жилой дом

Жертв нет
Ольга ДАНИЛОВА
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Сигноал о пожаре поступил ночью 13 февраляСигноал о пожаре поступил ночью 13 февраляФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 04:25 13 февраля на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Большие Угоны Льговского района.

По данным МЧС пожарные прибыли в 04:37 и стали тушить огонь. Загорание локализовано в 04:51, ликвидировано в 05:11. Пострадавших нет, сообщили в Управлении.

В результате пожара в жилом деревянном одноэтажном доме размером 8 на 10 метров сгорела кровля шиферная по всей площади.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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