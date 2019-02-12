2019-02-12T14:20:10+03:00
Происшествия

Курский пенсионер похитил из камеры хранения косметику

Его личность установили полицейские
Яна ШЕЛЕСТ
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Несколько краж раскрыли полицейскиеНесколько краж раскрыли полицейскиеФото: Из архива "КП"
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Курские полицейские раскрыли несколько краж из камер хранения. 44-летний курянин оставил в камере хранения одного из супермаркетов сумку с косметикой. 70-летний пенсионер забрал вещи из своего ящика, а затем вскрыл соседний.

Личность похитителя полицейские установили в течение нескольких дней благодаря камерам наблюдения. Оказалось, что мужчина проживает в Курском районе, а иногда заезжает в торговый центр. Пенсионер сам отдал похищенную косметику, признавшись, что не знал ее предназначения. По данному факту проводится проверка.

В Сеймском округе женщина положила в прозрачную камеру хранения духи стоимостью около десяти тысяч рублей. Это заметил 26-летний курянин, он без труда вскрыл ячейку, забрал чужое имущество и покинул помещение.

Пакет с другими вещами выбросил, а новый парфюм решил оставить себе. Позже в течение двух дней флакон был изъят. Молодого человека оперативно установили. Он оказался знаком полицейским за совершение других нарушений. В отношении этого похитителя будет возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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