В Курске пройдет бук-кроссинг

СЕГОДНЯ 12:51 2019-02-09T12:51:39+03:00

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11 февраля в 14:00 в библиотеке №7 пройдет молодежная акция «Дар души бескорыстной», посвященная Международному дню дарения книг.

Международный день дарения книг отмечают 14 февраля в самых разных странах с 2012 года. Инициатором его создания стала американская гражданка Эмми Бродмур. Она является автором сайта детской книги у себя на родине, в США. Кроме того, Эмми — многодетная мама.

Во время акции в читальном зале будут работать два стенда, на которых можно отдать в пользование книги. Также на втором стенде желающие смогут поделиться своими любимыми книгами и найти что-то новое для себя.

Всех желающих поучаствовать в акции приглашают в библиотеку №7 в 14:00 (Курск, проспект Дружбы, 16). По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 8-903-872-91-01.

ИСТОЧНИК KP.RU