Новую транспортную схему разработают для Курска к августу
В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Курске и безопасности дорожного движения» на период до 2035 года предстоит разработать комплексную схему организации дорожного движения на территории муниципального образования, сообщили в мэрии Курска.
Как сообщила директор департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства Курска Надежда Пупко, по результатам открытого конкурса 8 февраля заключен муниципальный контракт на выполнение этой научно-исследовательской работы с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Юго-Западный государственный университет».
Срок выполнения работ – 31 июля 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU