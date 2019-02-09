2019-02-09T09:03:41+03:00
Деловой Курск

Новую транспортную схему разработают для Курска к августу

Займется этим местный вуз
Ольга ДАНИЛОВА
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Транспорт в Курске будут двигаться по-новомуТранспорт в Курске будут двигаться по-новомуФото: Светлана ВОЛКОВА
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В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Курске и безопасности дорожного движения» на период до 2035 года предстоит разработать комплексную схему организации дорожного движения на территории муниципального образования, сообщили в мэрии Курска.

Как сообщила директор департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства Курска Надежда Пупко, по результатам открытого конкурса 8 февраля заключен муниципальный контракт на выполнение этой научно-исследовательской работы с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Юго-Западный государственный университет».

Срок выполнения работ – 31 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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