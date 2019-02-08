Под Курском с большегруза сняли все колеса

СЕГОДНЯ 13:55 2019-02-08T13:55:56+03:00

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26-летний парень приехал в Курскую область из другого региона на заработки. Полученные деньги он благополучно потратил, на обратную дорогу средств не хватило. Мужчина решил похитить с припаркованного большегруза колеса, кражу совершил ночью.

В этот же день он продал похищенное имущество жителю Золотухинского района. Ущерб от преступных действий составил более 30 тысяч рублей, сообщили в УМВД по Курской области.

Сотрудники полиции в течение нескольких дней установили личность подозреваемого и предотвратили его выезд за пределы области. Колеса изъяли у нового владельца, после проведения следственных действий их возвратят владельцу. По факту кражи возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU