9 февраля Курск присоединится к массовой лыжной гонке

СЕГОДНЯ 13:08 2019-02-08T13:08:53+03:00

Забег пройдет в Мокве, в оздоровительном лагере им. В. Дубинина

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9 февраля стартует XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России -2019». Забег пройдет в Мокве, в оздоровительном лагере им. В. Дубинина, сообщили в областной Администрации.

В программе соревнований: старты на дистанции 1 км (мальчики и девочки до 10 лет), 2 км (мальчики и девочки 10-14 лет), 5 км (юноши и девушки 15-18 лет и мужчины и женщины 50 лет и старше), 10 км (мужчины и женщины 19-49 лет). Победители и призеры награждаются кубками, медалями, дипломами и памятными призами. Также будут отмечены самый молодой и возрастной участник, и самая спортивная семья.

«Лыжня России» - это самое масштабное по количеству участников спортивным мероприятием в мире. В этом году более 1,5 млн человек в 73 регионах страны примут в нем участие.

Мандатная комиссия работает на Северной трибуне стадиона «Трудовые резервы» с 4 по 8 февраля с 10-00 до 17-00 и на месте проведения соревнований с 9-00 до 11-00. Телефон: 730-721.

ИСТОЧНИК KP.RU