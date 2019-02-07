Курянку осудили за ложный донос об изнасиловании
Прокуратура Курской области проверила заявление курянки об изнасиловании.
В дежурную часть ОМВД России по Конышевскому району поступило заявление женщины об изнасиловании знакомым. Через некоторое время она обратилась в полицию с заявлением о том, что привлекать к уголовной ответственности знакомого не хочет, поскольку изнасилования не было.
По этому факту провели проверку, следствие отказалось возбуждать уголовное дело из-за отсутствия заявления и состава преступления.
По результатам дополнительной проверки Курчатовский МСО СУ СК России по Курской области завел против женщины уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ (совершении заведомо ложного доноса, соединенного с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).
Суд дал жительнице Конышевского района год лишения свободы условно с испытательным сроком на год.
ИСТОЧНИК KP.RU