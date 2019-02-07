Курянку осудили за ложный донос об изнасиловании

СЕГОДНЯ 13:14 2019-02-07T13:28:28+03:00

Курянке самой теперь грозит срок Фото: Из архива КП.

Женщина призналась, что на нее никто не нападал

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Прокуратура Курской области проверила заявление курянки об изнасиловании.

В дежурную часть ОМВД России по Конышевскому району поступило заявление женщины об изнасиловании знакомым. Через некоторое время она обратилась в полицию с заявлением о том, что привлекать к уголовной ответственности знакомого не хочет, поскольку изнасилования не было.

По этому факту провели проверку, следствие отказалось возбуждать уголовное дело из-за отсутствия заявления и состава преступления.

По результатам дополнительной проверки Курчатовский МСО СУ СК России по Курской области завел против женщины уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ (совершении заведомо ложного доноса, соединенного с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

Суд дал жительнице Конышевского района год лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

ИСТОЧНИК KP.RU