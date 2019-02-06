В Курске открывается «Школа молодых ученых и инноваторов»

СЕГОДНЯ 14:40 2019-02-06T14:40:55+03:00

Занятия в ней будут бесплатными

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Курское региональное отделение «Российского союза молодых ученых» объявляет о начале очных занятий «Школы молодых ученых и инноваторов». Открытие Школы и первое занятие состоятся 7 февраля в 17:00 в бизнес-центре ТРЦ «МегаГРИНН» на пятом этаже.

В рамках первой встречи Владимир Журавлев, директор АНО «Центр инноваций и технологий» проведет мастер-класс «От исследования до инновационного проекта: с чего начать и как продвинуть свой проект в дальнейшем».

Если вы хотите научится презентовать, качественно описать свою идею, искать и использовать финансирование для Вашего проекта, Вам просто необходимо побывать на наших семинарах. Обучение будет производиться в различных формах: лекции, мастер-классы, тренинги, деловые игры. Запланированы экскурсии на инновационные предприятия, общение с ведущими учеными и представителями реального сектора экономики, демонстрация успешных историй коммерциализации научных разработок. Участники получат возможность включиться в команду инноваторов, либо собрать свою команду и бороться за победу в конкурсе проектов.

50 человек из лучших команд, представивших свои проекты в финальном конкурсе смогут поучаствовать в трехдневном выездном этапе Школы в мае, где под руководством менторов усовершенствуют свои проекты, получат новые навыки и уникальный опыт. Проживание и питание предоплачено для участников.

Возрастных ограничений нет. Участие в семинарах и выездном этапе бесплатно.

Для того, чтобы принять участие в проекте нужно подтвердить участие в ВК, пройдя по этой ссылке https://vk.com/shmuii

ИСТОЧНИК KP.RU