2019-02-06T13:08:37+03:00
Наука

Куряне отметят Всемирный день робототехники

На мастер-классах школьники смогут поучаствовать в интерактивных играх
Светлана ВОЛКОВА
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Юных участников ждут интересные мастер-классыЮных участников ждут интересные мастер-классыФото: Светлана ВОЛКОВА
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7 февраля с 12:00 до 16:00 в Юго-Западном государственном университете по адресу Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 будет работать II Региональная площадка Всемирного дня робототехники - 2019.

В числе организаторов Дня робототехники-2019 в Курске - Центр инноватики ЮЗГУ, Центр инноваций и технологий, а также Школа цифровых технологий Курска.

На площадке пройдут мероприятия, направленные на популяризацию робототехники и цифровых технологий среди школьников, студентов и молодых ученых региона:

Выставка робототехники и других технологий студентов и школьников Курска;

Образовательная площадка «Мир нейротехнологий вокруг нас» для школьников, будет состоять из трех секций. Первая секция – научно-популярная лекция «Современные нейротехнологии в мире», вторая секция - практический мастер-класс в виде игры «Нейробой», в рамках которого школьники познакомятся с принципами взаимодействия человека и нейромашины, третья секция пройдет в форме турнира между участниками и простейшей нейронной сетью.

Соревнования на интерактивном тренажере скорости реакции позволит выявить самого быстрого и внимательного участника площадки.

Гонки и показательные выступления на квадрокоптерах для всех участников региональной площадки.

Участниками Дня робототехники в Курске станут студенты, аспиранты, молодые ученые, разработчики и эксперты в сфере робототехники и мехатроники. Школьники и студенты на мастер-классах не только смогут узнать о последних новинках и тенденциях развития роботостроения и неротехнологий, но и получат возможность поучаствовать в интерактивных играх. Все участники без исключения смогут расширить свой кругозор в области робототехники, а победители соревнований получат призы от организаторов.

Эта площадка открывает целую серию мероприятий, направленных на развитие кружкового и проектного движения школьников и студентов в Курской области в 2019 году, отметили организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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