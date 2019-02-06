2019-02-06T09:05:36+03:00
Происшествия

На курянина, который несколько лет уклонялся от службы, заведут дело

Парень скрывается от работников военкомата
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Курянину грозит судКурянину грозит судФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Прокуратура Золотухинского района обнаружила еще одного уклониста. 21-летний парень во время осеннего призыва 2017 и 2018 годов был признан годным к военной службе с незначительными ограничениями. Ему вручили повестки о явке в военный комиссариат для отправки к месту прохождения службы.

Однако призывник под разными предлогами уклоняется от ее прохождения, скрывается от работников военного комиссариата, отметили в прокуратуре.

Материалы проверки прокурор направил в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании жителя Золотухинского района по ч.1 ст. 328 УК РФ за уклонение от службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курянина будут судить за дачу взятки полицейскому
В Курске пройдет турнир по боевому самбо
Под Курском туристов угостили друнькой
Ночью под Курском сгорел дом
Курские контрразведчики пресекли контрабанду военных деталей в Украину
34-летний курянин подозревается в изнасиловании
Мокрый снег, дождь и туман – все это ожидает курян в ближайшие сутки
В Курске прозвучат произведения Эллингтона и Гершвина
Курян приглашают послушать классику
В Курске покажут концерт-сказку
В Курской области вынесли приговор жителю Республики Башкортостан
Курянина нашли мертвым в поле
Под Курском на пожаре погибли мать с сыном
За сутки куряне 1736 раз нарушили правила дорожного движения
Курянин лишился 150 тысяч рублей, сообщив данные карты мошенникам
В Курск привезут чудотворную икону
В Курской области пройдет цикл миротворческих встреч
Жительница Курска содержала наркопритон
Под Курском задержали уличного грабителя
В Курске загорелся «Ровер»
В 2018 году число новых бизнесов в России превысило число закрытых на 88%
Под Курском трехлетний ребенок закрылся в квартире