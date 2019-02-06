На курянина, который несколько лет уклонялся от службы, заведут дело
Парень скрывается от работников военкомата
Курянину грозит судФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:
Прокуратура Золотухинского района обнаружила еще одного уклониста. 21-летний парень во время осеннего призыва 2017 и 2018 годов был признан годным к военной службе с незначительными ограничениями. Ему вручили повестки о явке в военный комиссариат для отправки к месту прохождения службы.
Однако призывник под разными предлогами уклоняется от ее прохождения, скрывается от работников военного комиссариата, отметили в прокуратуре.
Материалы проверки прокурор направил в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании жителя Золотухинского района по ч.1 ст. 328 УК РФ за уклонение от службы.
ИСТОЧНИК KP.RU