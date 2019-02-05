В Курске прозвучат произведения Эллингтона и Гершвина
В филармонии даст концерт джаз-оркестр, который был создан в 2009 году по инициативе комитета по культуре Курской области и заслуженного артиста РФ Ильи Кальмана. В составе коллектива высокопрофессиональные музыканты, лучшие исполнители на духовых инструментах Курска.
С оркестром выступали дирижеры Петр Назаретов (Ростов-на-Дону), Михаил Архипов (Москва), Анатолий Зубарев (Ярославль); постоянные солисты оркестра – Анна Сидоренко, Лилия Разинькова, Дарья Маленкина, Варда Саакян, Евгений Воробьев.
В репертуаре джаз-оркестра джазовые стандарты, сочинения известных джазменов и популярные западные и отечественные эстрадные мелодии. Среди лучших программ «Голливуд и не только», «Путешествие по латинским кварталам», «Джаз и не только», «Фабрика грез» и др.
В программе – сочинения Д. Эллингтона, В. Людвиковского, Дж. Гершвина, Д. Мосьпана, В. Эйленкрига и других джазовых композиторов.
Специальный гость – один из самых ярких саксофонистов Москвы, победитель проекта «Большой джаз» телеканала «Россия К» – Дмитрий Мосьпан.
(6+)
Курская государственная филармония
Пл. Перекальского, д. 1
14 февраля в 19.00
ИСТОЧНИК KP.RU