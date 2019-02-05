2019-02-05T11:55:56+03:00
Общество

В Курской области пройдет цикл миротворческих встреч

5 февраля мероприятия состоятся во Льгове
Ольга ДАНИЛОВА
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Мероприятия проводит Российский фонд мираМероприятия проводит Российский фонд мираФото: Светлана ВОЛКОВА
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Курское областное отделение Российского фонда мира совместно планирует проведение в 2019 году в районах области цикла миротворческих встреч «Многонациональный Курский край». 5 февраля пройдет первая миротворческая встреча во Льгове и Льговском районе.

Программа встречи

12-30. «Во имя мира, добра и дружбы» - миротворческие уроки в школе города Льгова.

13-00. «С миром по миру» - встреча с общественностью.

14-30. «Золотые страницы малой родины» - экскурсионная программа:

экскурсия по Льгову, возложение венка у памятника Молодой гвардии

мемориальный дом - музей писателя А.П. Гайдара;

мемориальный дом - музей поэта Н.Н. Асеева;

музей Льговской « Молодой гвардии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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