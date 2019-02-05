В Курской области пройдет цикл миротворческих встреч
Курское областное отделение Российского фонда мира совместно планирует проведение в 2019 году в районах области цикла миротворческих встреч «Многонациональный Курский край». 5 февраля пройдет первая миротворческая встреча во Льгове и Льговском районе.
Программа встречи
12-30. «Во имя мира, добра и дружбы» - миротворческие уроки в школе города Льгова.
13-00. «С миром по миру» - встреча с общественностью.
14-30. «Золотые страницы малой родины» - экскурсионная программа:
экскурсия по Льгову, возложение венка у памятника Молодой гвардии
мемориальный дом - музей писателя А.П. Гайдара;
мемориальный дом - музей поэта Н.Н. Асеева;
музей Льговской « Молодой гвардии».
ИСТОЧНИК KP.RU