Жительница Курска содержала наркопритон
43-летняя жительница Сеймского округа города Курска, состоявшая на учете в наркологической больнице, имела судимость за хранение и сбыт запрещенных препаратов, и сама регулярно употребляла наркотики. Женщина лишена родительских прав. Воспитанием ее 9-летнего сына занимается бабушка.
Сотрудники полиции выяснили, что несколько месяцев подряд женщина предоставляла жилье наркоманам. Гости расплачивались с хозяйкой порцией «дури» и алкоголем. Когда подозреваемую задержали, она сказала, что на на преступление ее толкнула тяжелая зависимость.
По факту содержания наркопритона в отношении курянки возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU