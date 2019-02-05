2019-02-05T11:47:39+03:00
Происшествия

Жительница Курска содержала наркопритон

43-летняя курянка задержана
Яна ШЕЛЕСТ
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В отношении курянки возбуждено уголовное делоВ отношении курянки возбуждено уголовное делоФото: Из архива "КП"
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43-летняя жительница Сеймского округа города Курска, состоявшая на учете в наркологической больнице, имела судимость за хранение и сбыт запрещенных препаратов, и сама регулярно употребляла наркотики. Женщина лишена родительских прав. Воспитанием ее 9-летнего сына занимается бабушка.

Сотрудники полиции выяснили, что несколько месяцев подряд женщина предоставляла жилье наркоманам. Гости расплачивались с хозяйкой порцией «дури» и алкоголем. Когда подозреваемую задержали, она сказала, что на на преступление ее толкнула тяжелая зависимость.

По факту содержания наркопритона в отношении курянки возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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