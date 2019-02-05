Под Курском задержали уличного грабителя
47-летняя жительница Железногорска рано утром возвращалась домой по улице Курской. По пути она встретила незнакомого мужчину, который предложил проводить ее домой. Они вызвали такси и поехали к ее дому.
Когда прибыли по указанному адресу, попутчик напал на женщину, вырвал из ее рук сумочку с личными вещами и документами, а затем скрылся. Потерпевшая тут же позвонила в полицию и сообщила приметы подозреваемого. Ориентировки сразу передали всем наружным нарядам полиции.
Через некоторое время экипаж ДПС заметил подходящего под описание мужчину и задержал его. 24-летний подозреваемый оказался гражданином другого государства. Мужчина во всем признался. Похищенное имущество у него изъяли и передали владелице.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. На время следствия он арестован, сообщили в УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU