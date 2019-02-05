2019-02-05T11:30:36+03:00
Происшествия

Под Курском задержали уличного грабителя

Железногорец напал на женщину и вырвал из ее рук сумочку
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В отношении злоумышленника возбудили уголовное делоВ отношении злоумышленника возбудили уголовное делоФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

47-летняя жительница Железногорска рано утром возвращалась домой по улице Курской. По пути она встретила незнакомого мужчину, который предложил проводить ее домой. Они вызвали такси и поехали к ее дому.

Когда прибыли по указанному адресу, попутчик напал на женщину, вырвал из ее рук сумочку с личными вещами и документами, а затем скрылся. Потерпевшая тут же позвонила в полицию и сообщила приметы подозреваемого. Ориентировки сразу передали всем наружным нарядам полиции.

Через некоторое время экипаж ДПС заметил подходящего под описание мужчину и задержал его. 24-летний подозреваемый оказался гражданином другого государства. Мужчина во всем признался. Похищенное имущество у него изъяли и передали владелице.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. На время следствия он арестован, сообщили в УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курянин лишился 150 тысяч рублей, сообщив данные карты мошенникам
В Курск привезут чудотворную икону
В Курской области пройдет цикл миротворческих встреч
Жительница Курска содержала наркопритон
В Курске загорелся «Ровер»
В 2018 году число новых бизнесов в России превысило число закрытых на 88%
Под Курском трехлетний ребенок закрылся в квартире
Под Курском сгорел жилой дом
Под Курском сотрудник ГИБДД отказался от взятки в 2, 5 тысячи рублей
Курянина обвиняют в угрозах убийством судье
Курские следователи выясняют обстоятельства смерти 24-летнего парня
Курская областная Книга Памяти пополнилась новыми именами
В Администрации Курской области произошли новые назначения
Сбербанк предоставил «защищенные кредиты» людям с инвалидностью
В Курске почтут память погибших афганцев
В Курске без отопления остались восемь домов
Курян предупреждают о скачках температуры и гололеде
Под Курском откроют пожарный пост православного братства
Под Курском две малышей закрылись в доме
Курский «Авангард» приехал из Турции
Курская Ивента обыграла МБА
В состоянии опьянения задержали 19 курских водителей
В Курске дорожники засыпали ямы асфальтовой крошкой
Курянин завоевал бронзу на Кубке мира
Куряне возмущаются платой за отопление
Откроется выставка "Курск в оккупации"
Пьяный курянин угнал автомобиль службы такси