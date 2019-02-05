Под Курском задержали уличного грабителя

СЕГОДНЯ 11:29 2019-02-05T11:30:36+03:00

Железногорец напал на женщину и вырвал из ее рук сумочку

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47-летняя жительница Железногорска рано утром возвращалась домой по улице Курской. По пути она встретила незнакомого мужчину, который предложил проводить ее домой. Они вызвали такси и поехали к ее дому.

Когда прибыли по указанному адресу, попутчик напал на женщину, вырвал из ее рук сумочку с личными вещами и документами, а затем скрылся. Потерпевшая тут же позвонила в полицию и сообщила приметы подозреваемого. Ориентировки сразу передали всем наружным нарядам полиции.

Через некоторое время экипаж ДПС заметил подходящего под описание мужчину и задержал его. 24-летний подозреваемый оказался гражданином другого государства. Мужчина во всем признался. Похищенное имущество у него изъяли и передали владелице.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. На время следствия он арестован, сообщили в УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU