2019-02-04T11:26:10+03:00
Общество

Куряне возмущаются платой за отопление

В «Квадре» пояснили, почему январский платеж оказался больше декабрьского
Яна ШЕЛЕСТ
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Плата за тепло значительно возрослаПлата за тепло значительно возросла
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Жители Курска получили квитанции за отопление за январь, и оказались неприятно удивлены – плата за тепло значительно возросла. В соцсетях появились посты возмущенных курян. Курская «Квадра» оперативно отреагировала, пояснив, с чем связан рост цифр в квитанциях.

— На росте платежей отразился тот факт, что большинство управляющих компаний в декабре сдавали показания общедомовых приборов учета тепловой энергии раньше обычного, до 21-го числа. Как следствие, неоплаченные декабрьские дни «перешли» на январь. В результате в январских квитанциях расчетный период составил до 40 дней, — пояснили в компании.

Второй причиной роста платежей теплоэнергетики называют то, что январь был холоднее декабря.

— Соответственно потребление тепла жилым фондом выросло. Если в декабре мы отпустили 288 тысяч гигакалорий тепловой энергии, то в январе – уже 366 тысяч. Это в итоге сказалось на сумме платежей – она увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем, — резюмировали в филиале «Квадры».

ИСТОЧНИК KP.RU

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