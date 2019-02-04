2019-02-04T10:07:18+03:00
Происшествия

У курянина, задержанного за кражу, нашли наркотики

Молодой человек подозревается в нескольких ограблениях
Яна ШЕЛЕСТ
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Момент ограблений зафиксировали камеры видеонаблюденияМомент ограблений зафиксировали камеры видеонаблюденияФото: Из архива "КП"
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26-летнего молодого человека привезли в отдел полиции для разбирательства по подозрению в нескольких хищениях из торговых павильонов. Ограбления зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В момент задержания молодой человек находился «под кайфом». При досмотре у него обнаружили порцию растительных наркотиков. Парень рассказал, что нашел их случайно и оставил себе. Полицейские предполагают, что нарушитель воровал товары из магазинов, потом продавал случайным лицам, а на вырученные деньги покупал наркотики.

Информация о возможной преступной деятельности проверяется для решения о возбуждении уголовных дел за кражи, а также за хранение запрещенных веществ, сообщили в УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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