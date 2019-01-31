Прививки от гриппа получили 42% курян
В Курской области, как и в целом по России, отмечается сезонный рост заболеваемости с увеличением доли вирусов гриппа среди всех возбудителей респираторных инфекций, сообщает Роспотребнадзор.
Учитывая то, что вакцинация - единственный доказанный эффективный способ профилактики гриппа, при подготовке к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в России было привито против гриппа более 70,8 млн. человек – 49% от численности населения Российской Федерации. В Курской области привито 42% населения.
Возбудители гриппа и ОРВИ передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем и достаточно заразны.
ИСТОЧНИК KP.RU