Прививки от гриппа получили 42% курян

СЕГОДНЯ 17:30 2019-01-31T17:30:40+03:00

В регионе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом Фото: Из архива КП.

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В Курской области, как и в целом по России, отмечается сезонный рост заболеваемости с увеличением доли вирусов гриппа среди всех возбудителей респираторных инфекций, сообщает Роспотребнадзор.

Учитывая то, что вакцинация - единственный доказанный эффективный способ профилактики гриппа, при подготовке к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в России было привито против гриппа более 70,8 млн. человек – 49% от численности населения Российской Федерации. В Курской области привито 42% населения.

Возбудители гриппа и ОРВИ передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем и достаточно заразны.

ИСТОЧНИК KP.RU