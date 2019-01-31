В Курске определили перечень улиц, которые отремонтируют

СЕГОДНЯ 13:34 2019-01-31T13:34:12+03:00

Проект рассчитан на ближайшие пять лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В Курске прошли общественные обсуждения регионального проекта Курской области и Курской городской агломерации «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019-2024 годы

Перечень дорог областного центра на 2019 год включает в себя 32 автомобильные дороги протяженностью около 51,1 км и предполагает проведение ремонтных работ дорожного покрытия, на ряде участков дорог – установку дорожных знаков, нанесение разметки, сообщили в администрации региона.

Это улицы: 8-е Марта, Аэропортовская, Большевиков, Бочарова, Гремяченская, Запольная, Звездная, Ильича (от ул. 8-е Марта до ул. 3-я Щигровская), Интернациональна, Косухина, Литовская, 1-я Моква, 2-я Новоселовка (от ул. 1-я Стрелецкая до ул. ВЧК), Павлуновского, 2-я Рабочая, Республиканская, Союзная, Станционная, Суворовская, Сумская, Хуторская, Цюрупы, Энгельса, проезд Весенний 1-й, проезд Весенний 2-й, проезд Весенний 3-й, проспект Дружбы, Магистральный проезд (от ул. Магистральная до пер. 17-й Степной), Магистральный проезд (от ул. Елисеева до ул. 1-я Парашютная), Майский бульвар, проспект Хрущева, проспект Энтузиастов.

ИСТОЧНИК KP.RU