2019-01-30T13:08:09+03:00
Происшествия

Курскую "Квадру" через суд заставляют реконструировать ветхие теплосети

Работы были предусмотрены в инвестпрограмме, но не выполнены
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне не получили качественные услуги по теплоснабжению, признали в прокуратуреКуряне не получили качественные услуги по теплоснабжению, признали в прокуратуреФото: Светлана ВОЛКОВА
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Прокуратура Курска провела проверку исполнения законодательства о теплоснабжении. Выяснилось, что в 2018 году филиал ПАО «Квадра»-«Курская генерация» не провел реконструкцию ветхого участка сети теплоснабжения, расположенного на улицах Володарского и Мирная. Вместе с тем эти работы предусмотрены Схемой теплоснабжения Курска и инвестиционной программой Филиала на 2018 год. В результате жители многоквартирных домов не получили качественную услугу по теплоснабжению.

Прокурор Курска направил в суд исковое заявление, в котором поставил вопрос об обязании ПАО «Квадра»-«Курская генерация» провести работы по реконструкции указанного объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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