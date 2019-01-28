Под Курском пассажирский поезд столкнулся с погрузчиком

СЕГОДНЯ 15:13 2019-01-28T15:13:56+03:00

Водитель выехал на рельсы на запрещающий сигнал светофора Фото: УМВД России по Курской области.

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28 января примерно в 12.40 на железнодорожном переезде в селе Зуевка Солнцевского района 38-летний водитель погрузчика Manitou, по предварительным данным, выехал на рельсы на запрещающий сигнал светофора.

Произошло столкновение с пассажирским поездом, следующим из Москвы в Белгород. В результате ДТП водитель трактора получил травмы и был госпитализирован. Полиция выясняет все обстоятельства дорожного происшествия, сообщили в УМВД по Курской области.

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