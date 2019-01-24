В Курске пройдут масштабные отключения света

СЕГОДНЯ 12:51 2019-01-24T12:51:44+03:00

Отключения запланированы во всех трех округах Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

С 28 января по 1 февраля электросети будут проводить работы

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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях будет произведено отключение электроэнергии на следующих улицах Курска:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 28 января по 1 февраля с 9-00 до 16-00: 1-6-й Степные переулки, Броневая, Аэроклубная, 4-6 ул. Кислинская, 2-3-я Степная, 2-й Кислинский переулок, 1-я Степная 42-86, 1-2-я Селикатные, ул. Хвойная, Радужная, Аллейная, Фруктовая, 1-3-й Малиновый переулок, Литовская 85/1-85/3, 57- 87в, Нижняя Луговая, Овечкина.

Тел. для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 31 января по 1 февраля с 9-00 до 16-00: ул. Совхозная; ул. Кирпичная 1-15; 2-26.

Тел. для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 28 января по 01 февраля с 9-00 до 16-00: Борзеновская 2-98, 1-89; Сушковская 1-51; Водяная 1-15; 1-й Тимский переулок 1-23, 2-48, Борзеновский переулок 1-17; 1-й Стрелецкий переулок 1-31, 2-26; 2-я Новоселовка 2-66; Малая Новоселовка 2-40, 1-35; 1-я Стрелецкая 1-91, 2-100; 3-й Средний переулок 3-25; 2-я Стрелецкая 2-44, 1-35; 2-й Стрелецкий переулок 2-28, 1-39; 3-й Стрелецкий переулок 1-25, 2-28; 6-й Стрелецкий переулок 2-16; Пост Кривец 2-12; Новоселовка 36-64, 17-37; Новоселовский переулок 4-16, 1-37; Восточная 49-95, 60-116; Ильича 33-83.

Тел. для справок: 26-32-10.